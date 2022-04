Anne-Lise GÉRIGNY (SCHENDEL)

Dynamique et consciencieuse, je m'adapte facilement à différents milieux. Mes diverses expériences m'ont permis de développer des atouts aussi bien techniques, créatifs que de gestion. Si vous m'intégrez à votre équipe je vous apporterai ouverture et bonne humeur.

Points forts : DAO-CAO (autocad 2014 2D et 3D) ; électricité, éclairage, couleurs, décoration intérieur, mobilier, bois.



Mes compétences :

Aisance relationelle

Appréhension des contraintes techniques

Créativité et curiosité

Réactivité

Facilité manuelle

Sens de l'analyse

Goût pour les chiffres