Anne Lise HENRY

Je suis Directrice de TERRE DE LIENS Lorraine, antenne régionale du mouvement Terre de Liens.

Terre de Liens appuie des porteurs de projet bio (agriculteurs proches de la retraite, jeunes en installation...) pour l’accès au foncier en milieu rural et périurbain. Elle concourt ainsi à la création d’activités écologiquement responsables et socialement solidaires.



Par le biais d’acquisitions collectives de foncier et de bâti, elle :

-accompagne des porteurs de projet sur les territoires

-acquiert des terres pour les maintenir à l’agriculture durable

-implique la société civile dans l’aménagement des territoires

-interpelle les acteurs politiques, syndicaux et associatifs afin de replacer la gestion foncière au cœur de leurs enjeux.





Le premier projet lorrain a vu le jour en janvier 2010 : La FERME DU BOIS NATHAN

Grâce à Terre de Liens, David et Isabelle ont pu s’installer et produisent du lait bio.

5% des terres en agriculture biologique de Meurthe et Moselle ont ainsi pu être préservées !

Pour en savoir plus :

http://fermeboisnathan.canalblog.com



Le second projet que nous accompagnons se situe à Thionville... Sylvain et ses deux fils sont maraichers bio et Terre de Liens, grâce à une mobilisation citoyenne incroyable, va leur permettre de s'installer sereinement au sein de leur exploitation "L'Arpent Vert"

http://arpentvert.canalblog.com



Le troisième projet est en cours de collecte !!! il va permettre l'installation de Sébastien en maraîchage bio à Pierre la treiche !

http://fermelachaudeau.canalblog.com



http://tdllorraine.canalblog.com



Mes compétences :

Agriculture

Développement local

Agriculture biologique