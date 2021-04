Entre arts plastiques et arts graphiques (principalement en communication print, packaging et développement de produits) les frontières s'amenuisent pour moi aujourd'hui à vue d'oeil, ce qui conforte plus que jamais ma volonté de parcourir leur étendue respective sans avoir à faire le grand écart !

Entre pixels et pigments, je passe d'un support à l'autre en fonction des projets qui allient plus souvent qu'on ne le pense (ou le croit) créativité et rigueur.



Pour vous faire une idée de quelques réalisations, c'est par ici :



https://www.anne-lise-moreno.art/



J'y montre volontairement davantage de projets artistiques que graphiques; ceux-ci devant rester majoritairement confidentiels - car tenus au secret professionnel.



CÔTÉ GRAPHISME - CERTIFICATS DE STAGES, FORMATIONS validés ou en cours :



. Initiation à Blender (logiciel 3D - CAO - 2018 puis 2020/21 mais avec des interruptions dûes à ce contexte sanitaire et ses difficultés...), à Sculptris (en solo - depuis 2019),

. Wordpress, Excel (2016),

. Formation Graphisme et Multimédia - html, PHP, MySQL et AS 3.0 (2012),

. Gestion d'Entreprise + Etude de marché & Marketing (2012),

. Infographie - Illustrator, Photoshop et InDesign sur MAC G5 (2010),

. Infographie - Quark XPress (2005),

. Qualification Professionnelle Com.Visuelle PAO/NTCI (2003),

. Pré-Qualification en Communication Visuelle, PAO/NTCI (2002).



Mes compétences :

Illustration

Dessin

Peinture

Packaging

Graphisme

Design