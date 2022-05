Vous êtes débordés par vos obligations administratives,

vous voulez externaliser une partie de vos tâches,

vous souhaitez améliorer le pilotage de votre entreprise,

Winnat Sarl s'implique à vos côtés.



Destinées aux artisans, petites entreprises, moyennes entreprises et particuliers, les prestations de Winnat Sarl sont diverses :

- gestion administrative : traitement du courrier, suivi des démarches administratives, travaux d'archivage, possibilités de relations commerciales allemandes et anglaises ...

- gestion financière : Devis/Facturation, suivi des règlements clients et relances, gestion du personnel élaboration des statistiques, contrôle de gestion ....

- formation en comptabilité et gestion d'entreprises destinée aux chefs d'entreprises, ou en cours particuliers destinés aux étudiants.



Vous êtes intéressés par nos prestations

Nous sommes également présents sur le site de Vision Entreprise :http://vision-entreprise.com/contact.html et sur LEXIRIS :http://lexiris.fr/?Nathalie-Winkelmuller-intervew

Nous vous rappellerons pour fixer un RDV et ensemble nous déterminerons les travaux prioritaires.

Toute demande de prestations fera l'objet d'un devis signé.



Mes compétences :

EXCEL

WORD

POWER POINT

Relations humaines

PME

Réseaux

Rigueur

Formation

Dynamisme