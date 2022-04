Anne Lise PERNOTTE

Diplômée d'un DESS de Négociation Commerciale Internationale, j'ai un parcours professionnel varié, riche d'enseignements et d'expériences diverses : assistante export au sortir de mes études, musicienne professionnelle pendant plus de 10 ans, créatrice en maroquinerie et gérante d'une e-boutique, puis free-lance dans les métiers du web, avec une spécialisation dans la négociation et la mise en place de partenariats, la gestion des réseaux sociaux et des contenus pour le web.



Amatrice d'art et de musique, je suis à l'aise dans mon époque. Je m'intéresse également aux nouveaux modes de vie et aux avancées technologiques. Le web et les réseaux sociaux m'intéressent tout particulièrement en tant que formidable outil de communication et facilitateur de contacts.



Mes compétences: gestion des partenariats, relations avec les éditeurs et annonceurs, syndication de contenus, web marketing, community management, rédaction web.



Mes points forts : aisance rédactionnelle, esprit de synthèse et d'analyse, sens du contact.



Mes compétences :

SMO

Rédaction web

Réseaux sociaux

Petite enfance

Gestion des partenariats

Webmarketing