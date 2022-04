Anne Lise SAGET

Je possède une expérience variée tant en terme de secteurs d’activité que de problématiques du fait de mon expérience en santé au travail, de mon rôle de conseils et d'accompagnement des adhérents sur les secteurs d'Herblay et tout l'est du Val d'Oise dont la plateforme aéroportuaire. Je m’adapte facilement aux différents types de missions, que ce soit seule ou en équipe. J’ai eu l’opportunité de travailler en synergie avec des médecins du travail, ingénieur HSE, référent santé sécurité, la CRAMIF et la DIRECCTE. J’ai également réalisé des interventions et formation en CHSCT qui m’ont permis d’acquérir une expérience des relations avec les partenaires sociaux.

J'ai participé au comité de rédaction de l'outil de prise en compte du risque routier en partenariat avec la CRAMIF et la DIRECCTE pour un déploiement dans les services de santé au travail en Ile de France.

J'ai piloté ou co-animé des projets de prévention au sein du service en créant, déployant des outils et en suivant leur application avec indicateurs et bilans annuels

Correspondante sureté pour Aéroport de Paris pour la gestion des badges aéroportuaires

Correspondante du laboratoire COTRAL pour la mise en place des bouchons moulés au sein de l'équipe pluridisciplinaire et pour l'animation d'interventions en partenariat.



Mes compétences :

Autonomie

CMR

Document Unique

ECLAIRAGE

Métrologie

Prévention

Prévention des risques

Prévention des risques professionnels

Rigueur

Risque chimique

Risques professionnels

TMS