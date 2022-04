Anne Lise VALDENER

Diplômée de l’Ipag, une école de commerce Bac+4 située à Paris et à Nice, j’ai décidé de partir à l’UAB Barcelona afin de passer un 3e cycle en « International Business ». J’ai travaillé par la suite pendant un an et demi à Decathlon Lorient en Bretagne en tant que Responsable du Rayon Nature. Enfin, je suis revenu sur la Côte d’Azur en tant que Responsable Magasin à Armand Thiery à Cap 3000 pendant 3 ans.



J’ai rapidement pu prendre de nombreuses responsabilités dans ces deux experiences: Vente et Fidélisation, management de l’équipe, gestion des plannings, réalisation des entretiens individuels et des réunions d’équipe, garant du CA, du merchandising et des vitrines, mise en place des nouvelles collections, animation commerciale, agrandissement du magasin de CAP 3000, gestion du niveau de la marge, le compte d’exploitation, les approvisionnements et les fournisseurs directs.



Aujourd’hui, je souhaite relever un nouveau défi et ouvrir mon entreprise dans un délais d’un an. Je recherche en parallèle un poste de vendeur en CDI temps partiel ou étudiant ou un CDD.





Mes compétences :

Business

COMMERCE

Commerce international

Distribution

Distribution spécialisée

International

Management

Manager

Marketing

Vente

Gestion