Julie GRIFFON

D’un caractère volontaire, curieux et organisé, j’aime le travail en équipe et prendre part à des projets, notamment dans le spectacle vivant, la musique et le cinéma.



J’ai ainsi participé à différents projets :

- tournées en France et à l'étranger de comédies musicales

- tournages de court et moyen métrages en régie

- festivals de musique et danse en régie générale, technique lumière et accueil artistique

- organisation de concerts et communication dans des associations

- assistante de production dans un théâtre anglais à Rome

- …



Je suis également titulaire d’une licence de langues étrangères et ai suivi une formation en mangement et communication des entreprises culturelles.



Je viens de terminer la tournée de Notre Dame de Paris en Asie en tant que Company Manager. Je suis dès à présent disponible et ouverte à tout projet.



Dans l'attente d'un nouveau projet dans lequel m'investir...



Mes compétences :

Communication

Logistique

Audiovisuel

Spectacle