Mes compétences :

Elaboration de tests, de procédures et de cahiers

Suivi technique, administratif et budgétaire

Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Pow

Maîtrise des logiciels de gestion de base de donné

Notions de logiciels de statistiques : Minitab, XL

Notions d’un logiciel de Système d’Information Géo

Formation de personnel à des procédures, outils et