Karine LE ROUX

Passionnée par les projets innovants de recherche et développement, j'ai eu l'occasion de me consacrer aux potentiels des ressources marines (algues, crustacés...), aux insectes... et notamment à leurs polysaccharides, acides aminés, pigments, lipides... pour des applications variées.



Le dénominateur commun à tous mes projets de recherche se base sur une valorisation maximale de biomasse dans un esprit d'économie circulaire.



Habituée aux projets de recherche et développement, liant le génie des procédés à la biochimie et la biotechnologie, j'y ai développé des compétences et savoir faire en:

- projets de R&D innovants

- de gestion de laboratoire

- analytiques en biochimie et physico-chimie

- procédés utilisés en l'agroalimentaire et biotechnologie

- rédactions et de présentations orales

- recherche de nouvelles applications

- projet collaboratifs



A bientôt,

Karine



NB: Applications possibles en alimentaire, nutraceutique, soins, santé, biomatériaux (des textiles intelligents au colle), encapsulation, etc.



Mes compétences :

Agroalimentaire

Animation

Biochimie

Biotechnologie

Cosmétique

Ingredients

Microbiologie

Production

Valorisation

Polymères

Algues

Ressources marines

Innovation

Recherches et développement