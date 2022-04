Karine LE ROUX

Je suis heureuse de vous faire part de la création de ma petite entreprise de Garde de chats à domicile sur Paris et sa petite couronne ! J'ai décidé d'en faire mon métier et ainsi de créer mon propre emploi.



Photographe de formation, j'ai néanmoins toujours eu un grand intérêt pour cet animal. J'ai donc décidé de me former à ses spécificités en participant à une formation dispensée par le Loof (Livre Officiel des Origines Félines) qui m'a permis d'accroitre et de valider mes connaissances par l'obtention d'un certificat. A l'avenir, je compte poursuivre ma formation avec des études de comportementaliste et pourquoi pas, l'apprentissage de massage shiatsu pour félin.



Pour vos déplacements professionnels, vos vacances, n'hésitez pas à faire appel à mes services. Partez serein, rassuré de savoir votre compagnon entre de bonnes mains.