Edvin HANSSON

Suite à une enfance en Allemagne et des facitlités pour les langues, je me suis tout naturellement orienté vers l'hotellerie et le tourisme où j'ai pu exercer des fonctions en exploitation, tant en front-office qu'en back-office pour ensuite me diriger vers des fonctions de vente.



Une restructuration du marché de l'hotellerie/tourisme m'a servi de tremplin pour m'expatrier en province et me consacrer à une nouvelle orientation de ma vie professionnelle qui soit toujours en adéquation avec mes compétences acquises, mes atouts linguistiques et mon savoir-être.