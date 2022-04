Anne LITIQUE

Développement RH durable, éthique et responsable ... Authenticité, Professionnalisme & Simplicité au service des Relations Humaines

- J’adopte un positionnement éthique et responsable face aux personnes et aux situations

- Ma parole et mon écoute sont sincères et respectueuses

- Je privilégie les échanges vrais allant au bout des choses

- J’interviens sur ce qui a besoin d’être amélioré en valorisant les talents individuels et collectifs

- J’encourage l’ouverture des individus et des situations

- J’inclus dans mes interventions tous les aspects de la situation pour une prise en compte systémique de la réalité

- Je cherche à développer l’autonomie de mes interlocuteurs

- Je mets en œuvre des interventions sur-mesure en fonction des besoins de la personne et de la structure



www.ohpotentiel.com



Mes compétences :

Ressources humaines

Conseil

Conseil en recrutement

Communication

Relation clients

Vente

Impliqué dans les missions confiées

Conseil en communication

Conseil aux entreprises

Management de projet

Implication et réactivité

Accompagnement

Coaching

Management

Formation