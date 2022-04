Anne LOCQUET

Tout d’abord diplômée d’une école d’infirmière, et après une expérience de presque 4ans au sein d’un service d’urgences pédiatriques, j’ai choisi d’intégrer une école supérieure de commerce afin d’enrichir ma formation initiale par des compétences en Communication, Marketing et Politique générale des entreprises.



Aujourd’hui, titulaire d’un diplôme d’ingénieur commercial, je souhaite évoluer vers des activités telles que le marketing, la communication ou encore l’évènementiel. L’idéal pour moi étant de ne pas trop m’éloigner de ce passionnant secteur qu’est la Santé.



Une forte capacité d’analyse, une curiosité intellectuelle, une forte envie de créer, liées à des compétences relationnelles indiscutables sont autant de qualités, acquises au cours de mes différentes expériences et qui font de moi une candidate déterminée à trouver l’emploi qui corresponde à mes attentes.



Mes compétences :

le Management

Management

Management de projet

travail en équipe