Anne-Lorraine MARQUEZE

Parcours dans le secteur bancaire: Après une expérience commerciale de 11 ans (Gestion de Patrimoine) je suis désormais analyste patrimonial: j'assiste les commerciaux sur les problématiques juridiques et fiscales de l'approche patrimoniale (cession et tansmission d'entreprises, optimisation fiscale, transmission patrimoniale...).



Parallèlement,nous avons avec mon mari ouvert notre maison et créé en 2006 "La Maison Bleue", espace de bien être et chambres d'hôtes. Mon mari, kinésithérapeute, gère la partie bien être, je m'occupe des chambres d'hôtes. Il s'agissait de partager et d'ouvrir notre grande maison à des hôtes désireux de découvrir Lille et la région dans un hébergement original et coloré.

L'espace de bien être propose des parcours construits autours de massages, avec hammam et jacuzzi en préparatif.