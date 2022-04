Anne-Louise LAMONTAGNE

De nationalité américaine, domiciliée en France depuis plus de 20 ans, j'ai créé Business Communications (une équipe de spécialistes, chacun natif d'une langue étrangère) pour travailler dans un ambiance de convivialité et proximité avec nos clients. Nous sommes à votre disposition pour toute mission qui demande la maîtrise d'une langue étrangère : formation, traduction, interprétariat, services administratifs et/ou commerciaux (assistance pour le recouvrement à l'étranger, réception d'appels venant de l'étranger, négociation avec partenaires étrangers....).



Mes compétences :

Project manager for your translations

Gestion de projets de traduction

Ingénierie Pédagogique, formations lingustiques