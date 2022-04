Anne-Luce GUEDJ

Plus de 10 ans d'expérience de gestion de marques et de produits dans l'industrie cosmétique grande consommation à échelle internationale. *Définition et mise en oeuvre de stratégies de marques, conceptualisation, développement et lancement de nouveaux produits, création et déploiement de campagnes publicitaires. * Management d'équipes transversales et multi cuturelles. En recherche active.



Mes compétences :

Beauté

Cosmétiques

Développement de nouveaux produits

Grande Consommation

Innovation

International

Marketing

Stratégie

Stratégie de marques

Cosmétique