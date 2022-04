Depuis mai 2004: chef de secteur pour Fleury Michon Traiteur, en charge de quatre segments de marché (plats cuisinés, surimi, sucré et salades).

-- > missions principales: organisation, préparation et conduite toutes les visites en clientèle afin de développer les ventes, dans le cadre de la politique commerciale.



De février à décembre 2003: Assistante Promotion des Ventes pour Masterfoods.

-- > missions principales: mise en oeuvre, suivi et analyse des activités promotionnelles menées.