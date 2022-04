Je suis assistante sociale - coordinatrice en centre local d'information et de coordination gérontologique en secteur rural.

Mes missions : évaluer les besoins des personnes, conseiller les aides et coordonner la mise en place des services autour de la personne âgée.

Animer un réseau de partenaires : mise en place de réunions de coordination, d'actions collectives de prévention et d'information.





Mes compétences :

Assistant social

Coordination

Ecoute

Empathie

Organisation