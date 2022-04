Anne-Marguerite MONORY

Les valeurs qui guident ma praxis sont celles du respect fondamental de la liberté du sujet en devenir.

Après avoir travaillé pendant 11 ans dans le cinéma et l'audiovisuel, mon engagement s'est tourné vers le secteur associatif, et l'accompagnement d'enfants, adolescents et jeunes majeurs dans leur projet de vie.



Expertise et compétences :

- Coordination de dispositifs au croisement entre différents secteurs (social, éducatif, culturel, sanitaire)

- Elaboration de prises en charge innovantes

- Projet associatif, projet d'établissement

- développement de projet et coordination d'activités artistiques et culturelles

- Enfance et adolescence en difficulté plurielle

- Management, gestion administrative et budgétaire

- Accompagnement, formation, encadrement des équipes



Autres précisions :

- Évaluation interne et démarche qualité

- Analyse des pratiques professionnelles







Mes compétences :

Protection de l'enfance

Clinique des adolescents

Gestion de projet

Formation professionnelle

Management

Accompagnement socio-éducatif

Démarche qualité

Associations loi 1901

Gestion administrative et financière

bilingue français/espagnol