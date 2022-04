Anne-Marie BELMONTE-ROUSSEL

Les achats représentent en moyenne 60% du CA des entreprises industrielles. La fonction Achat est de plus en plus considérée comme stratégique et susceptible d'exploiter les gisements importants de productivité et d'innovation.



"L'acheteur : acteur essentiel de la chaîne de génération de valeur."

C'est la raison pour laquelle, j'ai passé le master 2 achat industriel et tertaire de l'IAE de LYON à 38 ans.



Mon objectif était d'approfondir davantage mes compétences d'acheteur déjà acquises lors de mes expériences diverses dans la fonction, afin de devenir une experte de ce métier en plein essor.



Evoluant depuis plus 15 ans dans des secteurs techniques de l'industrie, au commercial, à la logistique et maintenant dans les achats, j'ai aujourd'hui une vision complète de la supply chain.



Mes références :



Rhone Poulenc Fibres : Fibres (Allemagne)

Wacker Chimie : Semiconducteurs (Lyon)

Legrand : Electricité (Rouen)

Volvo : Automobile (Vénissieux)

Ecodis : Bâtiment (Chaponnay)



Je maîtrise 4 langues : français, anglais, allemand, espagnol



Passionnée par l'interculturel, je recherche une opportunité dans la fonction achat dans un environnement international.



Mes compétences :

acheteur

Acheteur famille

Acheteur industriel

Acheteur international

Acheteur Projet

International