Anne Marie BERGALET

Manager confirmée, spécialiste du Lean et de la Qualité, j’ai une expérience aguerrie dans diverses entreprises de la PME au grand groupe

J’ai accompagné les politiques qualités et excellences industrielles en mettant tout en œuvre afin de réduire les gaspillages de temps et de matières en utilisant des méthodes 5S, SMED, TPM, avec une volonté constante d’implication des salariés. J’accompagne le changement par l’utilisation de méthodes participatives, (brainstorming, Metaplan, groupes de travail, formation) qui permettent de mobiliser les équipes et de donner du sens aux actions engagées.

Pragmatique, enthousiaste, efficace et d’une bonne humeur communicative, je mets mon expertise au service d’une entreprise ou d’un cabinet conseil pour accroitre durablement la compétitivité en utilisant les méthodes LEAN et SIX SIGMA.





Mes compétences :

TPM

Animation de groupes

SMED

Lean

METAPLAN

5S

Pilotage de Projets

Lean Six Sigma

Amélioration Continue