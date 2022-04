Anne-Marie DE CASTRO

Je travaille dans le domaine de l'emploi et l'insertion depuis 2009 après un parcours professionnel dans le domaine commercial et de la création d'entreprise.

J'accompagne les bénéficiaires demandeurs d'emploi de longue durée vers des accompagnements spécifiques à leurs projets.

Mon expertise dans les domaines de l’entreprise est un atout pour conseiller les personnes en situation de recherche d'emploi et les entreprises dans leurs recherches de compétences. Ce qui permet de développer le travail de réseau et de partenariat.





Mes compétences :

- Formation et accompagnement collectif et indivi

- Actions sur les T.R.E

- Partenariats