Anne-Marie DE CONTI

Directeur de projet senior dans :

 le développement global de projet pharmaceutique

 le suivi de partenariat stratégique en France et à l’international

 le management d’équipes projet multifonctionnelle/multiculturelle

+15 ans d’expérience en industries pharmaceutique



Cœur de métier :

 Elaboration et pilotage de la stratégie de projets de développement de phase I au dépôt d’AMM / lancement produit

 Management transversal d’équipes pluridisciplinaire (~20 personnes)

 Suivi du planning, des budgets projets et des charges de travail

 Identification et pilotage des risques/challenges, évaluations des options et recommandations de plan d’action

 Animation des instances de pilotages et reporting à la direction générale









Mes compétences :

Biologie

Biologie moléculaire

Biotechnologie

Chef de projet

Docteur ingénieur

Industrie pharmaceutique

Recherche

Gestion de projet

Biotechnologies

Industrie

Management