Anne Marie DELORME_-_JOANNIN

Naturopathe depuis 2007, je privilégie l'approche globale qui prend en compte le corps, le psychisme et l'environnement de la personne, et je m'appuie sur des techniques efficaces et naturelles (phytothérapie, Fleurs de bach, EFT, réflexologie plantaire et corrections alimentaires).

Mon expérience, enrichie des nombreuses rencontres que j'ai faites avec des femmes en recherche d'équilibre et de compréhension de la féminité, s'est tournée tout naturellement vers un accompagnement spécifique de la Femme,

De l'adolescence à la maternité, de la jeune femme à la maturité de la ménopause, je propose à chaque femme d'utiliser des soins naturels en harmonie avec sa propre nature.

N'hésitez pas à me contacter pour faire fructifier nos réseaux respectifs. Je vous répondrai avec plaisir



Mes compétences :

Gestion du stress

Santé

Naturopathie