Julien BALICCHI

===================================================================================

Ingénieur en Statistiques et Modélisation

===================================================================================



o Synthèse de mes compétences:

- Chef et porteur de projet Recherche & Développement

- Mathématicien, statisticien et analyste de données



(analyse descriptive / analyse différentielle: théorie des tests / analyse exploratoire: ACM, ACP, analyse d'Hill & Smith, MDS, AFC, etc / analyse supervisée: régression logistique, analyse discriminante de Fisher, régression PLS, régression linéaire, AdaBoosting & Boosting, modèle additif GAM, arbre de décision, forêt aléatoire, Support Vector Machine, réseau de neurones, k-plus proches voisins pondérés, etc / analyse non supervisée: clustering, carte de Kohonen, etc / plan d'expériences & de sondages / rédaction de protocoles expérimentaux / analyse temporelle: modèle ARIMA & ARMA, GARCH, etc / algorithme stochastique et de la bioinformatique, etc)



- Programmeur et développeur SAS (Maîtrise des modules: Base SAS, SAS/GRAPH, SAS/STAT et MP CONNECT, maîtrise du reporting et du langage macro)

- Programmeur et développeur R (Maîtrise des packages doSNOW et tcltk) et Matlab



o Projet à long termes: J'ai également fait de l'opportunité d'une thèse une priorité dans les années à venir.



o Mon bébé: Administrateur du site http://lemakistatheux.wordpress.com/ . Ce site est toujours en cours de développement et sera officiellement ouvert en 2022. Planifié sur plusieurs années, l'objectif visé est de présenter les formules, avec exemples associés et applications logiciels, ainsi que la théorie associée aux multiples outils d'analyse statistique. Il est prévu pour être étendu à la théorie de la mesure, aux lois de probabilités et aux algorithmes stochastiques.



===================================================================================

Enseignant au centre universitaire de Dembeni depuis 2019,

- Histoire des statistiques

- Probabilité, théorie des sondages, théorie des tests, analyse multivariée, analyse statistique

- Programmation sous R

- Projets d'études

===================================================================================



===================================================================================

Bilan productions:

===================================================================================

- 1 livre

- 2 livrets

- 23 articles

- Contribution au site "Nos îles, notre santé"



Mes compétences :

Mathématicien, statisticien, analyste de données

Chef de projet R&D

QGIS

Words, Excel, Powerpoint

PMSI

SAS

MATLAB

R