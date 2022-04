Issu d'une formation à double compétence, statistiques et informatique décisionnelle, je me suis spécialisé dans l'informatique décisionnelle.



J'ai 13 ans d'expérience à mon actif dans les secteurs de la Banque, de l'Assurance, de la Vente à distance et de l'industrie.



Ces expérience m'ont permis de m'aguérir dans les domaines du Reporting, de la modélisation, de l'élaboration de flux de données.

Notamment sur l'outil SAS.

Mais aussi BO, Genio et Webfocus.



Je prépare actuellement la certification SAS Base.



Mes compétences :

SAS

Webfocus

Business objects

VBA

SQL

Business intelligence

Gestion de projet