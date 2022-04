Anne-Marie DYBISBANSKI

Triple compétence RH, contrôle de gestion et informatique

Anglais courant

5 ans d'expérience dans les ressources humaines et la formation

Environnement industriel international



- Formation

- Recrutement

- Gestion de projets RH : recrutement et intégration des collaborateurs à l'international, transfert de collaborateurs entre filiales à l'étranger, refonte des processus RH, SIRH

- Budgets et reporting

- Appui aux managers et équipes au quotidien.



Grâce à mon expérience professionnelle en ressources humaines, je suis en mesure d'être force de proposition et de participer à vos objectifs. Autonome, rigoureuse et disposant d'un bon relationnel, je suis à la recherche d'une nouvelle opportunité dans les ressources humaines.



N’hésitez pas à me contacter si mon profil correspond à certaines de vos opportunités !



Merci par avance de la promotion et la recommandation que vous ferez de mon profil.



Mes compétences :

Gestion des ressources humaines

Formation professionnelle continue

Recrutement cadres

Ressources humaines

Développement RH

Conseil RH

Communication RH

Accompagnement RH