Alexandre DEHLINGER

De formation Ingénieur Projet Mecatronique, j'ai principalement œuvré dans le domaine de la Qualité Automobile.



Mes experiences en tant qu'ingénieur qualité m'ont amené à utiliser les core tools de la qualité, à traiter les exigences specifiques des clients OEM, à me former aux orientations VDA (Par ex. certification VDA 6.3:2016) à participer et organiser de nombreux audits clients, des audits de certification systeme qualité (IATF)...



Quelques expériences dans le Business Management, dont un passage en incubateur sur un projet prospectif m'a également permis d'acquérir des compétences dans le domaine d'analyse du marché, du développement de partenariat (consortium), avec des financements public, des calculs des couts / prix / investissements nécessaire et plus généralement aux Business Plan et aux contrats de partenariats.



Mes expériences m'ont permis d'approfondir ma connaissance du marché de l'automobile mais également d'améliorer mes compétences linguistiques.



Mes compétences :

Qualité

Management

Ingéniérie

Gestion de projet