Tima WENDLING

Dotée d'une double compétence scientifique/technique et en management, mes expériences s’articulent en deux phases : la R&D et la gestion d’entreprises.



Docteur et ingénieur en Hauts Polymères, j’ai pris en charge différents types de missions d’ingénierie et de recherche appliquée en chimie physique, biotechnologies et matériaux. En matière de gestion et management, je possède de solides connaissances du fonctionnement des entreprises et de leur environnement, des fonctions clés ainsi que des enjeux de l’innovation et de la performance économique.



Je suis très intéressée par l’innovation, le management et la stratégie d’entreprise et suis à la recherche de missions transversales de développement à l’interface de la R&D, la production et le marketing.







Mes compétences :

Gestion de projets

Analyse de données

Polymères

Biotechnologie

Innovation

Matériaux

Chimie Physique