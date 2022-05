Https://www.linkedin.com/pub/mickaelle-schwarzberg/28/22a/a4b



En tant que chef de projet digital, j'ai appris à m'intéresser aux évolutions technologiques et à aborder des problématiques techniques. Ceci m'a permis de devenir une interlocutrice à l'écoute de mes clients et comprise par l'équipe interne technique.



Les contacts quotidiens avec mon client principal basé aux Etats-Unis - une société du secteur biopharmaceutique - m'ont permis de développer une relation de confiance et de répondre ainsi à leurs attentes et besoins.



Je souhaite poursuivre dans cette voie et continuer à développer mes compétences en gestion puis direction de projet et approfondir la relation client.



Mes compétences :

Allemand

Anglais

Chinois

Communication

Échanges internationaux

Marketing