Anne Marie EMERIAT

- Actuellement, je suis psychologue/psychothérapeute à Lyon dans 2 cabinets. Après mon doctorat de psychologie, j'ai suivi une formation spécialisée en thérapie comportementale et cognitive pour me réorienter vers l'accompagnement de personnes en difficulté psychologique (pathologies liées au travail comme le burn-out mais aussi pathologies diverses : TOC, phobies, trouble anxieux généralisé...)

- J'ai été professeur, spécialisée dans le management et le développement personnel à l'ESC de Saint-Etienne de 2002 à 2014

- J'ai exercé auparavant pendant 15 ans une activité de consultante et j'ai accompagné de grands groupes dans leurs projets d'équipes de Direction mais aussi dans le coaching de leurs dirigeants. Je connais également très bien le secteur hospitalier (pour y avoir travaillé en tant qu'infirmière).

- J'ai enseigné le management et les sciences sociales pendant 10 ans aux étudiants de l'EMLyon et j'ai assuré pour l'EML., des missions "sur-mesure" sur les thèmes du management et du développement personnel .

- J'ai également côtoyé le monde de l'out-placement chez Altédia pendant de nombreuses années en effectuant des bilans de carrière et de réorientation pour des cadres.

- Je suis également Docteur en psychologie et j'ai co-dirigé le Master 2 de psychologie du travail et des Organisations à l'Université Lyon 2 pendant 9 ans.



Mes compétences :

Développement personnel

Risques psycho sociaux

Thérapie comportementale et cognitive

Santé au travail

Psychologie du travail