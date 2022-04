Anne-Marie EVRARD

Je suis experte dans la gestion et le développement des analyses d'aide à la décision. Conseiller, alerter, former et accompagner les utilisateurs dans l'utilisation de nouvelles applications informatiques développées via OBIEE sous Oracle, MS Office dont PowerPivot, HARRY, SharePoint...



Environnement de développement, j'utilise actuellement :

o Oracle Business Intelligence sur Oracle

o SharePoint

o Les outils MS Office professionnels

o SAP Business Intelligence

o Discoverer sous ORACLE

o Le langage SQL

o HARRY8 (entrepôt de données)

o DASHBOARD (cloud computing)

o Microsoft Access et Excel avec VBA

o PowerPivot

o L’extranet PartnerNet (Big data)



Mes compétences :

Élaboration et suivi de budgets

Élaboration et études de projets

Backoffice

Bases de données et modélisation

SharePoint création de page et gestion

Formation interne

Accompagnement au changement