Anne-Marie FAUCON

Bonjour et bienvenue sur mon profil Viadeo.



Qui suis-je, en quelques mots?



15 ans d’expérience dans la conduite de projets stratégiques, à dimension internationale, m’ont permis de développer une compétence reconnue dans l’organisation et le management d’équipes projet multiculturelles, une connaissance des métiers du Client, un savoir-faire dans la gestion rigoureuse du contrat et de ses engagements.



Synthèse de mes compétences:



o DOMAINES METIERS:



Gestion du client, Facturation, Recouvrement, Comptabilité auxiliaire client, Comptabilité générale, Gestion commerciale, Gestion des tarifs, Gestion de la base installée, Interventions terrains (mobilité), Editique, Ressources Humaines.



o COMPETENCES :



Planification, Management d’équipes, Gestion de la relation client/ fournisseur, Modélisation de processus métier, Urbanisation du S.I., Facilitation d’ateliers, Spécifications générales, Tests, Conversion de données, modélisation de processus métier.





o QUALITES ET POINTS FORTS :



> Leadership

> Organisation

> Tenacité, Respect des engagements

> Relation Client, Ecoute

> Bilinque anglais-français



Pour plus d'informations sur mon expérience au sein des groupes VEOLIA et GENERAL ELECTRIC, voici mon parcours professionnel plus en détail.



Mes compétences :

Comptabilité

ERP

facturation

GRH

Informatique

International

Management

Management international

Planning

PMO

Recouvrement