Anne Marie GIOT

De formation tourisme puis commerce international , j'ai toujours travaillé pour des entreprises exportatrices distribuant des produits à haute valeur ajoutée. Mes précédentes missions en tant qu'assistante de direction commerciale sur l'Europe et le Grand export, demandaient beaucoup d'autonomie, de rigueur, de confidentialité et de prises de décisions . Véritable interface entre les services marketing, production, logistique, qualité et finance, j'ai ainsi pu me former aux rouages de l'entreprise .



Mes compétences :

Vente

Tourisme

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

Assistanat de direction

Relations Publiques

Marketing opérationnel

Gestion de la relation client

Commerce international

Gestion commerciale

Luxe