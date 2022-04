Anne-Marie GOSSELLIN (BOULMER)

J'ai suivi une éducation bilingue, allemand - français, et travaille comme traductrice et interprète, au beau milieu des champs de betteraves de la Somme (Picardie) ! J'ai construit un réseau de traducteurs spécialisés dans leur domaine afin de pouvoir traduire des flyers, sites internet ou documents dans une trentaine de langues.

Après mes études d'interprète de conférence à Vienne (Autriche), j'ai travaillé dans le tourisme, le développement durable au Tiers Monde et le Conseil d'entreprises en Gestion du Changement et en restructurations, pour des clients de secteurs variés (services, agro-alimentaire, ingénierie, manufacturing), en 4 langues (français, allemand, anglais, espagnol).



Cette expérience m'a préparée à mon métier actuel en me dotant d'un vocabulaire "terrain" et techniquement pointu dans de nombreux domaines de compétence.



