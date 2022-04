Anne Marie GOURGAND

Notre ADN est l'Excellence Entrepreneuriale à la CCI de Lyon.



Nous proposons aux futurs entrepreneurs de construire leur projet au sein de CCI Formation avec d'autres porteurs de projet et avec les consultants -formateurs , experts de la création /reprise d'entreprise .

Nous croyons en la vertu du collectif avec notre formations certifiante "5 jours pour entreprendre"



Venez travailler votre business modele avec la pedagogie et la creativite du Business Model Canvas

Et vous entrainer à le pitcher .

Pour completer le programme "5 jours pour entreprendre " , un module " Elaborer son business plan " vous permet de simuler votre projet à partir d'un logiciel , accompagné par un expert





Nous vous attendons à CCI Formation 36 rue sergent michel berthet Lyon 9



Mes compétences :

Ingénierie de formation

Accompagnement des entrepreneurs

Animation de réseaux de créateurs et de repreneurs

Animation de conférences

Management d'equipe

Pilotage de B.U.