Anne-Marie HUOT-LATELLA

25 ans d'expérience dans des environnements multiculturels et pluridisciplinaires, au sein de grands groupes de taille internationale ou de PME.

Une logique de parcours alliant des compétences en développement commercial, en management et techniques de Marketing & Commmunication.

Trilingue anglais et italien, experte en Marketing Opérationnel et en Communication, je mets mon dynamisme et mon savoir-faire au service de votre entreprise et de votre business.



Mes compétences :

Marketing opérationnel

Communication corporate

Stratégie de communication

Management commercial

Business development

Marketing stratégique

Marketing direct

Conduite du changement

Conseil en communication

Conduite de projet

Communication événementielle