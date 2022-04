Anne Marie LAMARCA

Master I de droit privé (droit des contrats, droit social), j'ai occupé des postes dans des entreprises de renom : Caisse d' Epargne, Crédit Agricole, Banque Rhône Alpes, Allianz, APICIL...



Mes réalisations professionnelles et mes centres d'intérêt professionnels :



- Gérer et valider les dossiers ( juridique, assurance, crédits immobiliers... ) conformément à la législation et aux procédures : Réaliser les actes de gestion - Rédaction de contrats - Analyser les conditions contractuelles pour déterminer la mise en oeuvre des garanties...



- Assurer la qualité relationnelle en renseignant par téléphone les clients sur les formalités administratives et juridiques, les conditions contractuelles et les tarifs...



- Traiter les réclamations clients.



- Proposer des idées en vue d’améliorer l’efficacité des procédures de gestion.



Au plaisir de vous rencontrer...

annelamarca@yahoo.fr