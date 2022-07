Anne MERTANI

Après plusieurs années passées à concevoir, piloter et promouvoir des projets structurants à forte valeur ajoutée et dans différents domaines fonctionnels, j’apporte aujourd’hui mon expérience et mon énergie dans l’alignement des systèmes d’information sur la stratégie métier.

Directement impliquée depuis 2007 dans la croissance internet et du digital, j’aborde sereinement les challenges actuels de transformation des modèles, des systèmes et des structures organisationnelles.





Mes compétences :

HYBRIS

Multi canal

ECommerce

Système d'information

Management

Internet

Direction de projets