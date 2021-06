Anne MEYER

Shiatsu :



- diplômée de lÉcole de Shiatsu et Centre de Médecine Chinoise de Maud Ernoult (Saint-Nazaire - 2013)

- certifiée en tant que professeur de qi gong, l'école Xhi Rou Jia (Paris) 2017

- reçoit en cabinet depuis 2012 pour des soins en shiatsu, réflexologie plantaire et chi Nei tsang

- anime des ateliers De qi-gong

- formatrice en shiatsu et chi nei tsang (massage abdominal)

- intervient en shiatsu sur chaise ergonomique en entreprise et événementiel (festivals/restaurants...)



-- > site web : http://www.anne-shiatsu.fr