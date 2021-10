Anne-Noëlle BENAÏED

RELATIONS ENTREPRISES :



- Démarchage physique et téléphonique,

- Développement d'un réseau de partenaires extérieurs,

- Mise en place de sessions de recrutement pour les entreprises,

- Élaboration et animation de simulations d'entretiens et d'ateliers sur les thématiques de l'emploi,

- Programmation et organisation d'événementiels,

- Création et suivi d'un fichier d'offres d'emploi.



COORDINATION / MANAGEMENT :



- Coordination d'équipe, organisation du travail,

- Formalisation des procédures,

- Suivi pédagogique des parcours de formation,

- Établissement des plannings et des plans de charge,

- Gestion des tableaux de bord,

- Animation de réunions d'information collective,

- Mise en place des actions.





Mes compétences :

Management

Accompagnement à l'emploi

Recrutement

Recherche et Gestion des partenariats d'action

Reclassement

Accompagnement

Formation

Insertion socioprofessionnelle