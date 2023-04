Comptable depuis 5 ans chez Sika France, je sais m'adapter facilement à un nouvel environnement pour être rapidement opérationnelle.

Polyvalente et méthodique, la rigueur et la persévérance sont mes points forts pour mener à bien les missions qui me sont confiées.



Mes compétences :

Gestion de trésorerie

Recouvrement de créances

Relations clients

Gestion des litiges

Comptabilité clients

Comptabilité fournisseurs

Sage 500

SAP

Microsoft Word

Microsoft Excel