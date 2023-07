Philippe BERBUDEAU

PBDrones, jeune entreprise dynamique qui évolue dans monde un où les besoins de l'image sont toujours plus importants.

C'est donc grâce à la technologie moderne que nos réalisations se tournent vers l'imagerie par drone, le suivi de chantier, des inspections d'ouvrages et de toitures, des photos et vidéos personnelles ou touristiques, ou encore la photogrammétrie, afin de donner de la hauteur à vos projets.

Dans le domaine de la sûreté

Je suis force de conviction, et dinitiative avec une appétence particulière pour la veille réglementaire et les innovations en matière de sécurité et de sûreté dans les transports. Je maîtrise le cadre légal dintervention dans le domaine de la sécurité des transports. En parallèle, ma pratique du terrain, outre la maîtrise de soi, me permet de rester concret et lucide dans mes approches et bien connecté à la réalité des menaces et des enjeux pour les entreprises.

Ma curiosité intellectuelle se traduit par une forte implication dans les sujets traités et par une capacité dadaptation rapide à mes interlocuteurs et à des environnements différents.

Grace à mon expérience en tant que formateur et instructeur de services de sécurité en France et à linternational, jai acquis une grande capacité à pouvoir mexprimer en public en français mais aussi en anglais.



Mes compétences :

Conseil

Trainer ASP baton

Formation

Security

Responsable

Sécurité

Prévention

Relations internationales