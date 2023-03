Anne-Sophie FOUCRAS

Actuellement en poste au sein du Groupe Primonial en qualité de Chef de missions Conformité.



Responsable juridique et conformité durant 6 ans, au sein du Groupe Crédit Agricole, dans la Caisse d'Assurances Mutuelles du Crédit Agricole (CAMCA).



Mon poste antérieur, occupé durant 6 ans au sein de la Fédération Nationale des Syndicats d'Agents Généraux d'Assurance (agéa) consistait en des fonctions de juriste, spécialisée en droit européen.



Au paravent, j'ai passé 10 ans en qualité de conseiller juridique au sein de la Direction juridique du Groupe SOS, collectif d'une trentaine d'entités juridiques (sociétés et associations).



Mon parcours professionnel m'a amenée à intervenir, notamment, sur les thématiques suivantes:

- directives européennes MIF 2, SOLVABILITE II, DDA, FATCA, SAPIN 2...

- participation aux groupes de travail DDA au niveau européen et national, avec la DGT notamment, opérations de lobbying auprès de la Représentation permanente française et des députés européens....,

- opérations de fusion-absorption, opérations de restructuration et de prise de participation, rédaction d'actes de cession de titres et de fonds de commerce, sécurisation des contrats clients, conseil et assistance auprès des opérationnels, formation des cadres, gestion des pré-contentieux et contentieux en lien avec les avocats.



Ma formation en droit des affaires et de la Communication ainsi que mon expérience me confèrent également une solide expertise en droit de la propriété intellectuelle et droit des marques.



Mes compétences :

Commercial

Droit

Droit commercial

Droit des affaires

juriste

Juriste droit des affaires

Markets in Financial Instruments Directive

budgets