Anne-Sophie JEAN

De l'art sur nos murs !

Art et Culture

Rêver, contempler, s'évader, penser/panser tels sont les maîtres mots des services et actions proposés.



A votre écoute pour vous accompagner dans vos projets artistiques. Poussée par l'envie de promouvoir la culture au plus proche de ces bénéficiaires et celle d'entreprendre, mon activiité de services supports aux entreprises a vu le jour en 2015.



Aux cotés d'artistes, d'entreprises, d'associations, de municipalités, les services déployés servent l'Art et la Culture. Ensemble, nous développons des solutions sur-mesure et alternatives adaptées aux ambitions de chacun.



Chaque projet vise le bien-vivre ensemble ; à redonner corps, en chœur du sens à la vie collective simple, par la contemplation et léchange.



L'accompagnement de projet est au cœur de mes missions.

Ingénierie globale : Réalisation de fresques artistiques, Commissariat et organisation de sessions de production muraliste et exposi-tions, Agent artistes, DA projet artistique, Collection oeuvres, Médiation culturelle, Gestion de projet, Réalisations participatives, événements culturels



Si vous aussi vous avez un projet ou une problématique nécessitant une solution adaptée, n'hésitez pas à prendre contact.



A bientôt

Références : Brasserie Mira, Arcachon Culture, Les 12 de Larros, Rouge Hartley, Paul Peinture



« A défaut de changer le monde, on s'est dit qu'on pouvait le repeindre. »



Service support aux entreprises Art, Communication et Promotion

Gironde - Bordeaux - bassin d'Arcachon

Indépendante - Activité Libérale

Spécialité - Projets d'Art contemporain Urbain, Muralistes



www.annesophiejean.com



Instagram - @anneso__33