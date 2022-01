Anne Sophie NICOLAS

Après une expérience d'encadrement de 10 ans dans le commerce, j'ai développé plusieurs compétences (gestion clientèle, gestion du personnel, analyses commerciales, gestion commerciales, facultés de coordination, de management...) qui m'ont permises de me diversifier et d'obtenir mon poste actuel qui allie le contact client, la coordination au sein de mon équipe, et la coordination inter-services, la mise en place de procédures formalisées, d'être l'interface avec nos commissaires au compte, notre comptabilité et notre service juridique.

Je souhaite me perfectionner dans ces domaines afin de compléter ma polyvalence et mes capacités à mener un projet de sa construction à sa mise en place (formation, suivi) et d'en assurer le suivi en tant que pilote.



Mes compétences :

Assistante ressources humaines

Développement personnel

Motivée

Perspective

Ressources humaines

Rigoureuse