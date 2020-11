Anne-Sophie TONNELIER

A la suite de mon diplôme de Master CCA (Comptabilité, Contrôle, Audit) j'ai travaillé pendant 3 ans dans le cabinet d'audit PwC à Strasbourg en tant que chef de mission.



En novembre 2014, j'ai intégré le cabinet d'audit et d’expertise comptable EDEC Audit SARL - Tahiti en tant que responsable de dossiers en commissariat aux comptes et expertise comptable avant de devenir responsable adjoint du département audit.

J'intervenais ponctuellement sur des missions spéciales de type évaluation de sociétés, expertises judiciaires, analyse de la structure organisationnelle de sociétés pour la mise en place de contrôles opérationnels efficaces.



De retour en France métropolitaine, j'ai travaillé au sein du cabinet Ouest Conseils en tant que chef de mission en commissariat aux comptes ; dans un premier temps au bureau de Quimper puis de Brest avant d'occuper le poste de responsable du pôle audit au sein du cabinet Sofico / MGA Audit.



Ouverte aux autres, je sais m’adapter et ai le sens des responsabilités, de l’organisation et de la rigueur.



Grâce aux connaissances engrangées durant de mon cursus universitaire et professionnel, j’ai acquis une solide expérience technique et relationnelle (tant en interne que vis-à-vis de la clientèle), développé un grand sens de l’écoute et appris à faire preuve d’une grande flexibilité.



Je souhaite désormais mettre à profit ces 10 années d'expériences au sein de cabinets d'expertise comptable et commissariat aux comptes au service d'un établissement public, d'une société ou d'une association.



Mes compétences :

Audit

Rigueur

BAFA

Microsoft Office

Analyser écouter réfléchir agir

Adaptabilité

Esprit d'équipe

Organisation

Expertise comptable

Sage

Contrôle interne

Ciel Compta