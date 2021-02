Anne-Valentine DUFFRENE

Après 3 ans de thèse dans le laboratoire de physico-chimie PPSM à l'ENS Paris-Saclay, j'ai travaillé 7 ans en industrie comme chargée de projets innovants au centre de recherche de Saint-Gobain à Aubervilliers et sur plusieurs sites industriels en France et Europe, en collaboration étroite avec le marketing et la production.

Puis j'ai travaillé 10 ans comme conseiller innovation dans le management de projets R&D innovants pour le compte d'organismes institutionnels - Chambres de Commerce et d'Industrie, pôle de compétitivité. J'ai acquis une expérience en montage financier des projets, en recherche de partenariats, en structuration d'actions collectives publiques, en création d'événements. J'ai acquis une connaissance des structures d'aides au financement de l'innovation, en accompagnement et montage de projets innovants entre pme, industries et laboratoires de recherche. De 2008 à 2013, j'ai contribué à la structuration (feuille de route, budget, plan d'actions, tableaux de bord...) et à l'animation du pôle du compétitivité MATIKEM (Matériaux, chimie et développement durable)

Depuis mars 2014, je travaille comme Responsable des programmes au sein de la société IFMAS SAS à Villeneuve d'Ascq (Institut Français de Matériaux Agro-Sources, start-up dans le domaine de la transition énergétique financée en partie dans le cadre du PIA - Programme d'Investissement d'Avenir avec le CGI - Commissariat Général à l'Investissement et l'ANR - Agence Nationale de la Recherche). J'ai participé très activement à la création et à la gestion du développement de l'activité de la société en interaction avec l'ensemble des actionnaires et des partenaires publics et privés impliqués. J'ai coordonné une quarantaine de projets de R&D et j'ai développé l'offre commerciale basée sur la valorisation des résultats propres à IFMAS et sur la mise en route de prestations de services.



Mes compétences :

Créativité

Gestion de projet

Innovation

Management

Conseil aux entreprises

Financement de projet