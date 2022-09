Anne-Virginie COHEN SALMON (RATRON)

Juriste-politiste de formation, mon évolution de carrière s'est déroulée dans les domaines de la relation usager/client et et les ressources humaines avec de forts volets managériaux et WEB/Systèmes d'information. Passionnée par les métiers de la relation et par la transmission des savoirs aux équipes que j'accompagne et aux nouvelles générations, j'ai depuis plus de 10 ans des activités accessoires de formation soit en interne soit en externe. Actuellement en charge de plusieurs équipes au CNED de Lyon, je parfais mes connaissances du monde de la formation tout en accompagnant un collectif hétérogène et enrichissant dans la recherche de la satisfaction des inscrits en utilisant des techniques de design de service.



Mes compétences :

Relations humaines

Management d'équipe

Service public

Management de projet

Juriste Droit Public